Beznohý fotbalový trenér udivuje svět. Chtěl by vést prvoligové mužstvo

Osud k němu byl obzvlášť krutý. Maročan Abdelkhalek El-Ouardi se narodil bez končetin. Svému handicapu se ale vzepřel, a ačkoliv se to na první pohled může jevit jako vtip, El-Ouardi se stal mládežnickým fotbalovým trenérem. Tím to pro něj ale nekončí. V budoucnu by rád usedl na lavičku profesionálního týmu. Na to, jak El-Ouardi koučuje marockou mládež, se můžete podívat ve videu níže.

Narodil se bez nohou i rukou, přesto trénuje mladé fotbalisty v Maroku.Video : Reuters

Článek Svou lásku k fotbalu v sobě handicapovaný Maročan nalezl už jako dítě. V rodné vesnici kopanou hrál, nejčastěji jako brankář. Postupně se ale z hrací lochy přesunul za postranní čáru, sledoval techniku ostatních a snažil se jim dávat rady. Dnes ho jeho kolegové a fanoušci přezdívají „Zázračný trenér" a on sní o tom, že se mu časem podaří získat profesionální licenci. „Doufám, že Královská marocká fotbalová federace pomůže lidem se zdravotním postižením k získání diplomů pro trénink a sportovní management," říká El-Ouardiho kolegyně trenérka Wafae Taraová.

