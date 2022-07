Brazilci obhájili trofej, ale Slavia se postarala o dramatické finále

V prvním poločase pak červenobílí téměř nepouštěli soupeře do rychlého zakončení, a když už – tak se střílející Wendell ocitl v postavení mimo hru a nepolapitelný Kauan Santos v závěru šanci neproměnil. Po přestávce dokonce pak poslal Daniel Toula český tým dokonce do vedení. Brazilci ještě zvýšili obrátky, Wendell už obešel i brankáře, ale z úhlu se ještě do branky netrefil. Další šanci měl Kauan Santos. Až poté, co se vrhnul do střely v šestnáctce Matěj Žitný a srazil ji rukou, Wendell z pokutového kopu vyrovnal. Slavia třikrát vystřídala, aby přinesla do hry čerstvé síly, jenže krátce nato nejlepší hráč celého turnaje Thalys bleskovou akcí otočil skóre a rozhodnul o vítězi. Brazilci pak přišli o střídajícího Cauého, který si v závěru při pádu nejspíš zlomil klíční kost.

"Byli výborní, strašně rychlí, tomu se dalo těžko čelit. Ale dali jsme do toho všechno, moc jsme chtěli turnaj vyhrát, protože Slavii se to dosud nepovedlo", říkal smutně střelec gólu Daniel Toula. "Finále jsme odehráli důstojně, donutili jsme i Brazilce odkopnout míč na tribunu. Potrápili jsme je a to jsme rádi. Ale jejich rychlá hra, která vytvářela situace jeden na jednoho, které jim vyhovují, byla smrtící", dodal trenér Milan Titěra. "V takovém zápase potřebujete kromě výkonu na hranici možností i trochu štěstí a pak stoprocentně proměnit šance, když už se do nich dostanete. To se Slavii dařilo, jenom to nevydrželo až do konce", prohlásil ambasador turnaje David Holoubek, trenér reprezentačního týmu do 19 let.