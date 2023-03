Bývalý brankář Klokanů o asijské štaci. Jsem otevřený reprezentovat Vietnam, říká Le Giang

Třicetiletý brankář je dlouhodobě aktivní v charitativních projektech, provozuje svoji neziskovou organizaci Step By Step Foundation. Nejnovějším produktem je motivační diář na tento rok (https://stepbystep.foundation/produkt/motivacny-diar-step-by-step-2023). „Jsem mile překvapený, jak úspěšný je. Ještě teď chodí objednávky. Diář má přesah, že celý honorář jde na nadaci a další pomoc. Mám velkou radost. Budeme vydávat diář i na další rok, možná i v cizích jazycích," říká Le Giang. Chystá nějaký projekt také ve Vietnamu? „Důležité je pomáhat a přispívat společnosti obecně, kdekoli. Je to o spojování lidí. Pokud se spojíme, jsme mnohem silnější než každý jednotlivec sám. To je hlavní poselství Step by Step Foundation," dodává Le Giang.