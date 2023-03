Bývalý fotbalový talent Krkic ukončil kariéru

Krkic je produktem proslavené barcelonské akademie La Masia a experti mu předpovídali velkou budoucnost. Za A tým debutoval už 19 dnů po sedmnáctých narozeninách a překonal tak rekord Lionela Messiho. Za Barcelonu nakonec odehrál 161 zápasů a vstřelil 41 gólů, poté působil v AS Řím, AC Milán, Ajaxu, Stoke, Mohuči, Montrealu a naposledy ve Visselu Kóbe, kde letos v lednu skončil.

Krkic byl hvězdou mládežnických výběrů Španělska, s nimiž vyhrál ME do 17 a 21 let. Za dospělou reprezentaci nastoupil pouze jednou jako osmnáctiletý v roce 2008. Více zápasů odehrál za neoficiální katalánský tým (8), v jehož dresu se chce v červnu na Camp Nou definitivně rozloučit.