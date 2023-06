Bývalý útočník Rebrov se stal trenérem ukrajinské fotbalové reprezentace

Novým trenérem ukrajinské fotbalové reprezentace se stal Serhij Rebrov, bývalý útočník Dynama Kyjev či Tottenhamu. Národní federace oznámila, že devětačtyřicetiletý kouč podepsal smlouvu do července 2026, tedy do skončení světového šampionátu v Severní Americe. Rebrov je nástupcem Ruslana Rotana, který mužstvo vedl jako prozatímní trenér od února poté, co vypršela smlouva předchozímu kouči Oleksandru Petrakovovi.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Taras Kačaraba z Ukrajiny během přípravného utkání s českou fotbalovou reprezentací. Ilustrační foto.

Článek Rebrov naposledy vedl al-Ajn ve Spojených arabských emirátech, s kterým v první sezoně vyhrál ligu i pohár a kde v minulém týdnu po dvou letech skončil. Jako hlavní kouč působil také v kyjevském Dynamu, al-Ahlí a Ferencvárosi, s nímž slavil tři ligové tituly. U národního týmu Ukrajiny už v minulosti pracoval jako asistent. V hráčské kariéře nastoupil do 75 reprezentačních zápasů a nastřílel 15 gólů. Vedle Dynama, s kterým vybojoval devět titulů jako hráč a dva jako kouč, a Tottenhamu hrál i za Šachtar Doněck, Fenerbahce, West Ham Unitted či Rubin Kazaň. Debut na lavičce ukrajinského výběru si Rebrov odbude v přípravném utkání proti Německu 12. června. Evropské ligy Válkou poznamenanou ukrajinskou ligu vyhrál Šachtar