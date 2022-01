Čekám na etickou komisi, věří šéf rozhodčích Příhoda, že v síti odposlechů žádný ze současných sudí neuvízl

„To kvůli covidu a jistým obavám, co by nás mohlo cestou na soustředění a případně přímo v Turecku postihnout. Start ligového jara je na dohled," připomněl, že už za dva týdny startuje nejvyšší domácí fotbalová soutěž.

„Podobná zpětná vazba by nebyla na škodu, protože situace posuzované naší komisí jsou málokdy jen černobílé. Může se na ně dívat pět rozhodčích, ale pořád jde o pohled a názor sudích. Nebyl by proto na škodu názor a pohled bývalého hráče nebo diváka. I proto na toto téma se zástupci ligy diskutujeme. Jsme ve shodě a myslím, že se dohodneme i na jménu, i když ho zatím neprozradím."

„Už jsme poslali do Německa a Polska dotaz, za jakých podmínek by přicházela podobná výpomoc v potaz a na jaké peníze by přišla. Až budeme mít v rukou odpověď, oslovíme všechny naše ligové kluby, zda by měly o zahraniční arbitry zájem. Nechtěl bych totiž, aby se jednalo jen o prestižní derby pražských S, ale o tři či čtyři jarní utkání. Ale záležet bude na klubech," netají Příhoda, že by ho vůbec nemrzelo, kdyby kluby řekly podobné iniciativě ne.