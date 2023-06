Del Piero o golfu s Nedvědem: Prohrával se mnou, mohl se z toho zbláznit

Už to bude nějaký čas. Teď jsem byl delší čas mimo Itálii, Pavel je v Turíně. My toho ale obvykle spolu stejně příliš nenamluvíme, Pavel není moc upovídaný. Pravděpodobně ho uvidím v létě na golfu.

Má neuvěřitelnou historii. Hodně jsem četl o dvou skvělých hráčích, Masopustovi a Panenkovi. Co ti dva úžasní šampioni dokázali, je neuvěřitelné. Moje vzpomínky na český fotbal jsou velmi jasné. Čelil jsem českému týmu v roce 1996 na Euro, pak o deset let později na mistrovství světa v Německu, které jsme vyhráli. Co se týče mých vztahů k českým fotbalistům, samozřejmě nejblíž jsem měl k Pavlovi. Strávili jsme spolu nádherný časy, někdy jsme se i špičkovali.