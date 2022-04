Divočina v ČFL. Pořadatel útočil na hráče, ten skončil večer v nemocnici. Disciplinárka trestala

Pohled do kabiny. Klub ze Zbuzan nabídl médiím snímek, jak to prý v šatně hostů vypadalo po utkání s Živanicemi. Ty nařčení z poničení šatny odmítají.Foto : FK Zbuzany

Ve prospěch Živanic prý mluví i to, že se byli na sudího podívat zástupci svazu. Ten pak vše podrobně popsal do zprávy. „Živanice byly ve zprávě chválené. To ostatní, co se tam stalo, je neomluvitelné. Byl tam vlastně jen jeden pořadatel a ten byl ještě ke všemu opilý. Napadl nejdříve trenéra a pak hráče Buriánka," konstatoval Špaček s tím, že zástupci jeho klubu volali policii, aby dala hlavnímu pořadateli dýchnout. Tomu se prý ale povedlo zmizet.