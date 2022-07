Dostali zaplaceno? Finále poháru se proměnilo ve frašku. Fanoušci mají jasno

Mělo se jednat o napínavou bitvu o prvenství v nigerijském Ogun State FA Cupu, která se proměnila spíš ve frašku. Celky Remo Stars a Ijebu United se v základní době nedokázaly prosadit, o celkovém vítězi tak musely rozhodnout až pokutové kopy. Do této doby naprosto normální scénář, co se ale dělo poté, vstřebává fotbalový svět ještě nyní.

Ogun state FA cup between Remo and Ijebu United in the #OgunStateFaCup pic.twitter.com/nOR1mFbUXs

A není se čemu divit. Jedna z penalt sice směřovala do branky, nicméně nehybně stojící brankář náročnosti provedení kopu moc nepřidal. To by ale slabší odvar oproti tomu, co se dělo v nadcházejících minutách. Nejmenovaný domácí fotbalista se tradičním způsobem rozběhl k míči, jenomže vší silou ho napálil až k rohovému praporku. Rozhodčí, kterého to nijak nepřekvapilo, měl co dělat, aby se za trajektorií střely stačil vůbec otočit.