Drsná rána do asistentky. Rozhodčí rychle reagoval

Celý incident nastartovalo rozhodnutí hlavního sudího, který místo nařízení rohového kopu odpískal konec prvního poločasu. To hodně nelibě nesl brazilský celek Desportiva Ferroviaria, jehož hráči i funkcionáři se okamžitě seběhli za rozhodčími a žádali vysvětlení situace.

V době, kdy většina hráčů již odcházela do kabin, předvedl zkrat sportovní manažer domácího celku Rafael Soriano. Brazilec podrážděně reagoval na slova z úst asistentky rozhodčích Marcielly Nettové, která to následně schytala. Funkcionář se dostal do její těsné blízkosti a následně jí udeřil hlavou.