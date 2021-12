FAČR si kvůli závazkům ohledně stadionu na Strahově vezme úvěr 169 milionů korun

Do měsíce se rozhodne, co s Rošického stadionem. Miliardová nabídka Sparty je dál ve hře

"Kauza s areálem na Strahově se táhla osm let, od svého zvolení jsme se tomu věnovali na každém výkonném výboru. Završili jsme tím fázi svého pětiměsíčního úsilí. Prioritou výkonného výboru bylo získat co nejvýhodnější úvěr z bankovního sektoru a počet nabídek v tomto směru postupně narůstal. Pomohla tomu i rostoucí kredibilita fotbalové asociace," uvedl předseda FAČR Petr Fousek.

Úvěr ve výši 169 milionů korun si asociace vezme s dobou splatnosti na 10 let, aby nebyl nijak nerušen její chod. "Účel úvěru je jasný - je to přefinancování závazků vůči ČUS a ČAS. Bylo to uhrazeno z prostředků FAČR, které bude potřeba na jiné věci. Dojde k přefinancování toho, co se použilo z jedné hromádky na ČUS a ČAS a teď je potřeba to vrátit do normálních kolejí FAČR," uvedl na tiskové konferenci místopředseda FAČR Jiří Šidliák.