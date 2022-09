FIFA chce usnadnit amatérským klubům získávání peněz za výchovné

Mezinárodní fotbalová federace FIFA plánuje do budoucna zřídit clearingové centrum, které by mělo pomoci především malým a amatérským klubům se získáváním financí. Hlavní výhodou zúčtovací centrály bude podle zástupců FIFA to, že zautomatizuje platby výchovného. Dosud se musely kluby o peníze, na které měly nárok, aktivně ucházet.

Foto: fifa.com Mezinárodní fotbalová federace FIFA (ilustrační foto)

Článek To bylo náročné především pro amatérské kluby, pro které často pracují funkcionáři na dobrovolnické bázi. Kvůli chybějícím informacím nebo nedostatečné znalosti patřičných postupů tak týmy z nižších soutěží často přicházely o velké finanční částky. Clearingové centrum bude pracovat s automatickým systémem, ve kterém se vytvoří pro hráče elektronický pas a alokační seznam, podle něhož bude okamžitě jasné, které platby musí jít do kterého klubu. "To by mělo zacelit propast mezi splatnými bonusy za výchovné a skutečně vyplácenými bonusy," uvedl Jan Kleiner z FIFA. Anglie Chelsea se podle médií dohodla s trenérem Potterem, nahradí odvolaného Tuchela

