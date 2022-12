FOTBAL ONLINE: Legendy Slavie a Sparty bojují v Silvestrovském derby

Před polednem posledního dne roku se už tradičně v Praze odehraje Silvestrovské derby fotbalových internacionálů a veteránů mezi Slavií a Spartou. Za Letenské by v hlavní kategorii měli poprvé nastoupit brankář Michal Špit, Miroslav Slepička a Ondřej Kušnír, nováčkem červenobílých je Michal Švec. Od 10:00 je na programu duel veteránů nad 45 let, o hodinu později si to rozdají v hlavním utkání internacionálové nad 35 let. Oba duely můžete v online reportáži sledovat na Sport.cz.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Pavel Řehák ze Slavie Praha během tradičního Silvestrovského derby.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Na umělé trávě v Edenu se tradičně nejprve představí veteráni nad 45 let. Dres domácí Slavie obléknou současný trenér prvoligového Liberce Luboš Kozel, Pavel Kuka či Pavel Řehák, za Spartu nastoupí gólman Jaromír Blažek, kouč Teplic Jiří Jarošík nebo nejlepší střelec české reprezentační historie Jan Koller. Po veteránech nastoupí k hlavnímu zápasu internacionálové nad 35 let. Sparťanský dres vedle nováčků Špita, Slepičky a Kušníra obléknou i stále aktivní ligoví hráči Tomáš Hübschman z Jablonce a Marek Matějovský z Mladé Boleslavi. Za Slavii se divákům představí sportovní ředitel vršovického klubu Jiří Bílek, současný trenér ženského týmu červenobílých Karel Piták či Martin Hyský. V celkové bilanci mezi internacionály mají navrch slávisté, kteří zvítězili v 21 z 35 utkání. Poslední dobou se ale více daří sparťanům. Letenští naposledy prohráli v roce 2016 a minule si připsali rekordní triumf 11:4. Silvestrovské derby fotbalových internacionálů veteráni nad 45 let Slavia - Sparta 0:0 v 1. poločase hráči nad 35 let 11:00 Slavia - Sparta