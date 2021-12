FOTBAL ONLINE: Silvestrovské derby Sparty se Slavií. Veteráni se rozešli smírně

Po roční odmlce způsobené pandemií koronaviru se opět hraje Silvestrovské derby fotbalových internacionálů mezi Slavií a Spartou. V utkání veteránů pro hráče nad 45 let vedla Sparta v Edenu o dvě branky, Slavia však do půle skóre otočila. Po přestávce přestřelka pokračovala, zápas nakonec neměl po výsledku 5:5 vítěze. V pravé poledne má výkop duel internacionálů pro hráče nad 35 let. Střetnutí můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Slávista Luboš Kozel během Silvestrovského derby.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Loni se kvůli vládním koronavirovým restrikcím v Česku tradiční Silvestrovské derby poprvé po 34 letech nehrálo. "Silvestrovské derby se po loňské odmlce vrací na scénu. Setkání legend Slavie a Sparty však proběhne za zavřenými dveřmi, tzn. bez diváků a v omezeném počtu účastníků tak, aby byly splněny podmínky stanovené vládou ČR. Areál bude uzavřen a nebude umožněn vstup vyjma přímých účastníků derby," uvedla na webových stránkách derby pořádající agentura Niosport. Fanoušci budou moci tradičně sledovat derby v České televizi. V 11:00 začne zápas veteránů pro hráče nad 45 let, který má za sebou 17 ročníků. O hodinu později pak odstartuje utkání internacionálů pro hráče nad 35 let. V hlavní kategorii se už odehrálo 34 ročníků. Slávisté si dosud připsali 21 vítězství, sparťané se radovali osmkrát a pětkrát včetně posledního klání předloni se rivalové rozešli remízou. Nominace na derby S Internacionálové: Slavia: Martin Slavík - Jiří Bílek, Lukáš Došek, Radek Dosoudil, Tomáš Hrdlička, Martin Hyský, Marek Jarolím, David Kalivoda, Tomáš Klinka, Rudolf Skácel, Jan Štohanzl, Ivo Táborský, Ladislav Volešák. Sparta: Jaromír Blažek - Tomáš Čížek, Jan Flachbart, Tomáš Hübschman, Jiří Jarošík, Štěpán Kučera, David Lafata, Marek Matějovský, Luděk Stracený, Vlastimil Vidlička, Petr Voříšek, Lukáš Zelenka. Veteráni: Slavia: Václav Winter - Tomáš Hunal, Roman Janoušek, Jiří Jeslínek, Jaromír Jindráček, Luboš Kozel, Pavel Kuka, Rostislav Macháček, Pavel Medynský, Martin Müller, Pavel Řehák, Ivo Ulich, Luboš Zákostelský. Sparta: Daniel Zítka - Václav Budka, Miroslav Denk, Lukáš Hartig, Michal Horňák, Marek Kincl, Vratislav Lokvenc, Richard Margolius, Jiří Novotný, Petr Vrabec. Silvestovské derby fotbalových internacionálů: Sparta - Slavia (nad 45 let) 5:5 (2:3) Sparta - Slavia (nad 35 let) hraje se 1. poločas FORTUNA:LIGA GLOSA: Sayonara, David Moberg. Švéd svou roli ve Spartě splnil

