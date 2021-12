Finále play off MLS je na programu v sobotu a domácí Portland bude usilovat o druhý titul. Zámořskou soutěž dosud ovládl jen v roce 2015, o tři roky později ve finále prohrál s Atlantou.

New York od vstupu do zámořské ligy v roce 2015 zatím nejdál došel do čtvrtfinále. Pro finále se mu po jednozápasovém trestu vrátí Valentín Castellanos, který byl s 19 góly nejlepším střelcem základní části.