Česko - Francie 0:3 Fotbalistky do 19 let vstoupily do domácího ME prohrou s Francií

České fotbalové reprezentantky do 19 let v úvodním utkání domácího mistrovství Evropy na překvapení nedosáhly a s favorizovanou Francií prohrály 0:3. Obhájkyně titulu ve Vítkovicích rozhodly dvěma brankami už do poločasu, třetí gól přidaly v nastavení. V druhém zápase skupiny A nastoupí svěřenkyně trenéra Jana Navrátila ve čtvrtek v Opavě proti Španělsku.

Článek Český celek při své premiéře na závěrečném turnaji devatenáctek mohl v deváté minutě nečekaně otevřít skóre, ale Thanhová z dorážky minula odkrytou branku. Jinak měly ve velkém horku podle očekávání výraznou převahu Francouzky, které v dubnu v druhé fázi kvalifikace porazily Navrátilův výběr 5:1. V 21. minutě otevřela skóre střelou z hranice vápna Coquetová a v nastavení první půle přidala zblízka po chybě domácí obrany pojistku Benyahiaová. Po změně stran Francouzky trefily břevno, vzápětí nedala penaltu střídající Mouchonová, která se prosadila až v druhé minutě nastavení. Český celek je na šampionátu, který hostí Moravskoslezský kraj, outsiderem. Vedle Španělska se ještě Navrátilovy svěřenkyně ve skupině A utkají v neděli s Itálií. Do semifinále postoupí první dva týmy. Francie ovládla minulý šampionát devatenáctek v roce 2019, poslední dvě Eura v letech 2020 a 2021 byla zrušena kvůli koronaviru. Česko před pěti lety hostilo mistrovství Evropy hráček do 17 let. Mladé reprezentantky tehdy ve třech zápasech nebodovaly a skončily ve skupině poslední. Turnaj hostily Plzeň, Příbram, Domažlice a Přeštice. Mistrovství Evropy fotbalistek do 19 let v Česku: Skupina A: ČR - Francie 0:3 (0:2) Branky: 21. Coquetová, 45.+1 Benyahiaová, 90.+2 Mouchonová. Sestava ČR: Fuchsová - Huvarová, Ohlídalová, Jelínková, Pavlíčková - Pouvová (56. Tenkrátová), Jonášová (80. Tomanová) - Ducháčková, Černá (69. Bendová), Thanhová (56. Švíbková) - Střížová (69. Hlouchová). Trenér: Navrátil.

Reklama