Fotbalový trenér De Zerbi odcetoval po několika dnech z Ukrajiny do Itálie

Fotbalový trenér Roberto De Zerbi, který vede Šachtar Doněck, opustil po několikadenním čekání Kyjev a vrátil se domů do Itálie. Dvaačtyřicetiletý kouč uvízl po invazi ruských vojsk na Ukrajinu v kyjevském hotelu. V neděli večer odcestoval podle deníku L'Équipe spolu s realizačním týmem vlakem do Maďarska a poté letadlem do Říma. K jeho evakuaci pomohl i zásah prezidenta UEFA Alexandra Čeferina a předsedy italské asociace Gabriela Graviny.

Bývalý trenér Sassuola, Beneventa nebo Palerma přišel do Šachtaru v květnu loňského roku a vedle vítězství v ukrajinském Superpoháru pomohl týmu k průběžnému vedení v nejvyšší soutěži. Ta však byla po ruské vojenské invazi na Ukrajinu přerušena. De Zerbi uvedl, že jej minulý týden na počátku vojenského střetu probudil v noci výbuch bomb. Velvyslanectví a úřady se snažily evakuovat zahraniční trenéry a hráče ze země, italský trenér ale podle reportéra Sky Italia Gianluky Di Marzia odmítal přesun do doby, dokud nebudou mít možnost opustit zemi všichni jeho hráči. Poté, co v sobotu odjela z Ukrajiny skupina brazilských fotbalistů a trenérů s jejich rodinami do Rumunska, opustil zemi i on. "Poslední, kdo opouští Kyjev," napsal v neděli De Zerbi na instagram.

