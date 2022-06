Hložek je v nominaci na nejlepšího fotbalistu Evropy do 21 let

Útočník Adam Hložek, který nedávno přestoupil ze Sparty do Leverkusenu, je v nominaci na cenu pro nejlepšího fotbalistu Evropy do 21 let. Seznam stovky uchazečů dnes zveřejnil deník Tuttosport, který anketu "Zlatý chlapec" pořádá.

Foto: bayer04.de Adam Hložek v dresu LeverkusenuFoto : bayer04.de

Článek Devatenáctiletý Hložek v uplynulé sezoně za Spartu odehrál 46 soutěžních zápasů a zaznamenal 12 branek a 15 asistencí. Na kontě má také 18 startů za českou reprezentaci, ve kterých se střelecky prosadil jednou. V nominaci nechybí ani poslední vítěz španělský záložník Pedri z Barcelony. Anketu, kterou Tuttosport pořádá od roku 2003 a hlasují v ní zástupci médií, zatím žádný český fotbalista nevyhrál. Zájemců bylo dost. Rozhodlo, že v Leverkusenu můžu fotbalově růst, přiznává Adam HložekVideo : Sport.cz, FAČR

