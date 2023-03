Indonésii vadí účast Izraele na MS fotbalistů do 20 let, FIFA odložila losování

Mezinárodní federace FIFA odložila plánovaný los mistrovství světa fotbalistů do 20 let, neboť pořadatelská Indonésie má námitky proti účasti Izraele na turnaji. Uvedla to agentura AP. Losovat se mělo v pátek na Bali, šampionát se má hrát v šesti městech od 20. května do 11. června.

Foto: fifa.com Mezinárodní fotbalová federace FIFA (ilustrační foto)Foto : fifa.com

Proti účasti Izraele na šampionátu zorganizovaly minulý týden v indonéské metropoli Jakartě demonstrace konzervativní muslimské skupiny a vyslovil se proti ní také guvernér Bali Wayan Koster. Indonésie je největší muslimskou zemí na světě a s Izraelem nemá formální diplomatické vztahy. Indonésie nicméně podle AP v roce 2019 při svém zvolení souhlasila s pořadatelskými podmínkami FIFA. Turnaj se měl konat již v roce 2021, ale byl odložen o dva roky kvůli koronavirové pandemii. Izrael si premiérovou účast na turnaji vybojoval loni díky postupu do semifinále mistrovství Evropy hráčů do 19 let, kde podlehl až ve finále Anglii. Světová federace zatím zrušení losování nekomentovala. Pokud Indonésie svůj problém s účastí izraelského tým nevyřeší, hrozí národní federaci zastavení činnosti od FIFA, jež by mohlo vést k neúčasti v kvalifikaci na mistrovství světa 2026. Šéfem Indonéské fotbalové federace je od února bývalý prezident Interu Milán Erick Thorir, který je stejně jako šéf FIFA Gianni Infantino členem Mezinárodního olympijského výboru.

