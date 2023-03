„Bude to o prvním gólu. Když ho dáme, bude se hrát lépe. Čím déle je to ale 0:0, tak se hraje hůř,“ nabízí vlastní zkušenost Pospíšil a je jasné, že by se reprezentaci hodilo, kdyby úvodní minuty zvládla gólově stejně jako v pátek v Edenu proti Polsku, kdy brzy vedla 2:0.

Moderátor pořadu Václav Procházka připomíná, že Moldavsko patří k nejslabším protivníkům, na které mohou Češi v kvalifikaci narazit. I proto je tým Jaroslava Šilhavého favoritem. „Ten zápas by měl být o tom, co předvede česká reprezentace. Pokud předvede to, na co má, tak by měla vyhrát,“ souhlasí redaktor Sport.cz Jiří Lizec, další z hostů Přímáku.