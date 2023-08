Kuriózní vlastňák na fotbalovém MS! Hráčka z půlky hřiště obstřelila svoji brankářku

Španělky ale gól nijak nerozhodil. V první půli dokázaly, i se dvěma zásahy Codinové, jedním vlastním a druhým už normálním, nastřílet 5 branek, a do kabin tak šly za rozhodnutého stavu 4:1. Ve druhém poločase diváci mohli vidět ještě jeden kousek a Švýcarky byly poslány z turnaje domů pověstným bůrem. Poprvé se tak španělský ženský národní tým dostal do čtvrtfinále, kde narazí na obhájkyně stříbra z Nizozemska.

Obránkyně Barcelony se tímto nechtěným počinem zapsala do historických tabulek. Jakožto čtvrtá hráčka v historii ženského mistrovství světa dokázala v jednom zápase vstřelit gól jak do vlastní branky, tak i do sítě soupeřek. Předtím se to povedlo pouze Američance Chastainové, Argentince Gonzálezové a Ekvádorce Poncové.