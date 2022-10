LEGIONÁŘI POD LUPOU: Všeuměl z dílny Votroků září ve Vratislavi, s návratem domů čeká na nový stadion

Fotbalové štěstí našel v Polsku. Když se před pěti lety hradecký odchovanec Petr Schwarz stěhoval do tehdy druholigového Rakówa, sám asi netušil, že se jedná o nejlepší rozhodnutí jeho kariéry. S Čenchostovou okamžitě postoupil do nejvyšší soutěže a po třetí sezóně, v níž se stal vítězem polského poháru, se přesunul do Slasku Vratislav. Tam od té doby patří k pilířům základní sestavy a díky vstřelené brance v utkání s Jagellonií, které skončilo remízou 2:2, byl dokonce podle SofaScore s hodnocením 7,4 vůbec nejlepším krajánkem víkendu. V těsném závěsu za sebou nechal kromě dalších tří kolegů z Ekstraklasy například Aleše Matějů, obránce italského Palerma.

Foto: slaskwroclaw.pl Petr Schwarz v dresu Vratislavi.Foto : slaskwroclaw.pl

Článek Fotogalerie Foto: www.sofascore.com Víkendové hodnocení legionářůFoto : www.sofascore.com „V Hradci jsem si myslel, že fotbalu dávám všechno, Polsko mě ale vyvedlo z omylu," popisoval kariérní posun Schwarz před více než dvěma lety, kdy ještě působil v Rakówě. „Trénovali jsme dokonce i ráno po zajištění postupu do nejvyšší soutěže," vzpomínal nyní již 30letý fotbalista. A dřina se zatím Schwarzovi bohatě vyplácí. V zemi našeho severního souseda kroutí již pátou sezónu a ve Slasku patří mezi opory, které obvykle nastupují od úvodního hvizdu. Jinak tomu nebylo ani v nedělním utkání proti Jagellonii, v němž plnil roli pravého halvbeka a plnou minutáž okořenil i gólem. V nastaveném čase prvního dějství dokázal ve skluzu usměrnit přihrávku Piotra Samiece-Talara přesně pod břevno a srovnal tak na 1:1. Svým spoluhráčům dále vytvořil jednu brankovou příležitost a do statistik se zapsal i žlutou kartou. Schwarz je ceněný hlavně díky tomu, že se dá považovat za skutečného univerzála. V Rakówě nastupoval na pozici typické „šestky" nebo „osmičky", občas zaskočil i jako stoper. Současný zaměstnavatel jej využívá kromě středu pole i na pravé straně hřiště v tříobráncovém systému. 30letý plejer, který v Hradci působil od patnácti let, naznačil, že se v budoucnu plánuje vrátit do klubu, který jej pro velký fotbal vychoval. „Počkám si ale asi, až bude opravdu stát slibovaný nový stadion. Mluvilo se o něm již v době, kdy jsem k Votrokům přicházel," nastínil své záměry Schwarz. Komentáře RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Sparta se ve slavném derby rozpadla, Slavia umlčela kritiky

