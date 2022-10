RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Sparta se ve slavném derby rozpadla, Slavia umlčela kritiky

Na derby „S" se hodně čekalo, ale ovládla jej Slavia. Moc se mi líbila atmosféra zápasu, byla úžasná a podobná zápasům ve slavných evropských ligách. Kotel Slavie byl plný už při rozcvičce, bylo to elektrizující a domácí tým to nažhavilo. Všechno ještě podpořil rychlý první gól, Slavia byla od té chvíle všude rychlejší, agresivnější, důraznější a na straně Sparty byly k vidění věci... Prostě se rozpadla. V rudém dresu nebyl hráč, který by udělal něco, čím by Slavii zabrzdil. Kdyby to byl hokej, určitě by přišel oddechový čas. Zase se ukázalo, jak moc chybí Láďa Krejčí.

Emoce byly obrovské, skóre narůstalo, i z televize sálalo, jak si fanoušci zápas užívají. Všichni byli zvědaví, jak zvládne derby Honza Kuchta na hrotu sparťanské sestavy. Atmosféra byla pro něj hodně motivační, jen byl na hrotu osamocený. Jedinou šanci si vybojoval vlastně sám, hodně se soustředil na svůj výkon. Celkově se Spartě zápas nepovedl. Řeší se i to, že Tomáš Rosický s Tomášem Sivokem zašli v poločase do kabiny. Myslím, že už tohle udělali i v minulosti, ale nedivím se, že tam zamířili i tentokrát.

Gólman Kolář našel formu a je oporou Slavie. V pořadu Přímák diskutuje expert Julius Bielik.Video : Sport.cz

Šílený byl zápas i pro sparťanského gólmana Kováře, který vlastně do poločasu dostal branku ze všeho, co mířilo mezi tyče. Nedá se nic dělat, Sparta musí pracovat dál a i trenér Priske ví, že ho čeká ještě dlouhá cesta. Navíc teď na Letnou přijede Slovácko, které vsadí na podobný herní styl jako Slavia. Nedá to Spartě zadarmo, a když si vzpomenete na vzájemný zápas z finále poháru (3:1), měli by se mít na Letné na pozoru.

Inkasované góly byly vánočními dárky pro Slavii, říká Brian Priske. Fanouškům se omlouvám!Video : Sport.cz

Všechno je navíc umocněné tím, že Slovácko otočilo utkání s Teplicemi. V zádech má pohárovou výhru z Nice, tak proč by tým trenéra Svědíka nemohl vyhrát na Letné? Pro Spartu to možná bude ještě těžší zápas než derby, kde vlastně měla po poločase úkol, aby nedostala ještě více branek. Zápasy v pohárové Evropě posouvají Slavii, Slovácko i Plzeň dál, Spartě tahle konfrontace chybí.

Když se podívám na tabulku, tak je hodně vyrovnaná. Mezi pátým a patnáctým týmem je rozdíl sedmi bodů, což je v tříbodovém systému hratelný rozdíl, a dá se říct, že důležitý bude pro mužstva každý bod. Hodně smutní jsou proto po tomhle kole v Jablonci, prohráli severočeské derby s Libercem, který byl šťastnější. Jablonec měl více ze hry, ale Liberec byl důraznější a hlavně dokázal dát gól zásluhou zkušených Rabušice a Van Burena. Trenér Jablonce David Horejš byl po utkání hodně skleslý, věřím ale, že dostane od šéfa klubu Pelty čas, protože hra není špatná, jen scházejí góly.

Dominantní výkon, těší Jindřicha Trpišovského. Kluci si na Kuchtu věřiliVideo : Sport.cz

Zastavit se chci i hattricku Kuby Řezníčka, který ukazuje, jak mu Brno sedí. Sice už má nějaký věk, ale těží ze svých obrovských zkušeností a mohu říct jediné, že před ním smekám. Je to buldok, který se dokáže prosadit ve vápně. Když si vzpomenu na dobu, kdy začínal v Mladé Boleslavi, a já byl u toho, měl to hodně složité. Byl to talent, ale zároveň se pohyboval hodně na hraně toho, kudy půjde jeho život dál. V té době ho podrželo hodně lidí. Tihle grázlíci jsou ale pro tým hodně důležití, Kuba se s tím vším srovnal a těží ze svých zkušeností. Jsem rád, že se mu daří, je to lídr týmu.

Zápasy byly hodně zajímavé, díky evropským pohárům nás za pár dní čekají další. Fanoušci se rozhodně mají na co těšit a sám jsem zvědavý, jak si české týmy povedou. A hned poté přijde další kolo ligy, tak si tu porci utkání nenechte ujít a pojďte fandit.