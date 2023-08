Messi poprvé za Miami neskóroval, ale pomohl mu do dalšího finále

Hvězdný fotbalista Lionel Messi se poprvé po svém červencovém přestupu do Interu Miami nezapsal mezi střelce, přesto svému týmu pomohl do finále další soutěže. Ve středečním semifinále U.S. Open Cupu v Cincinnati kapitán argentinských mistrů světa nahrál na dva góly a proměnil penaltu při vítězství 5:4 v rozstřelu. Po prodloužení zápas skončil 3:3.

Foto: Katie Stratman, Reuters Lionel Messi z Miami při utkání se Cincinnati.

Sedminásobný držitel Zlatého míče Messi vstřelil v prvních sedmi zápasech za Inter deset gólů a v sobotu ho dovedl k triumfu v Leagues Cupu, který hrají týmy z MLS a mexické ligy. Ve finále americké pohárové soutěže se Miami střetne 27. září s Houstonem. Tuto sobotu čeká Messiho debut v MLS na hřišti New York Red Bulls. V Cincinnati, které je v rozehrané sezoně MLS nejlepší, zatímco Miami nejhorší, Messi přihrál na dvě branky Leonardu Campanovi, jenž zlikvidoval dvougólový náskok domácích. Inter skóroval potřetí na začátku prodloužení díky Josefu Martínezovi, nicméně ve 114. minutě poslal zápas do penalt Juju Kubo. Messi rozstřel za Miami zahájil a všichni exekutoři byli bezchybní až do páté série, v níž gólman hostů Drake Callender chytil penaltu Nicku Hagglundovi a následně Ben Cremaschi poslal Inter do dalšího finále.