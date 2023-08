Messi zase pálil a skóroval poosmé v pěti zápasech. Stačí mu jedna sekunda, míní trenér soupeře

Po přebrání míče na půlící čáře chtěl průnikovou přihrávkou najít ekvádorského spoluhráče Leonarda Campana, ke kterému se nakonec po šťastných odrazech mezi obránci Charlotte balón dostal. Ten si ho zpracoval a počkal právě na Messiho, než si naběhne do ideální volné pozice ve vápně. Přihrávkou ho poté našel a Argentinec míč už pouze doklepnul do odkryté sítě. Zvýšil tak skóre utkání na konečných 4:0.

Leo couldn't take a night off from scoring!

Po utkání se k argentinské legendě vyjádřil trenér soupeře, týmu Charlotte, Christian Lattanzio. „Když máte v týmu Messiho, je to jednoduché. Víte, že potřebuje jedinou šanci, aby vstřelil gól. Stačí mu jedna vteřina," citovala agentura AP kouče. „Musíte být velmi koncentrovaní, pokud ho chcete zastavit a nedovolit mu ukazovat svou magii, kterou prokazuje světu už od svých šestnácti let, kdy zamířil do Barcelony," dodal.

Trenér Interu Miami Gerardo Martino odmítá, že by kádr stál pouze na Messim. „Nemyslím si, že náš tým je pouze o Leovi. Našli jsme vícero způsobů, jak vstřelit branku a i dnes jsme to prokázali," zdůraznil v pozápasovém rozhovoru kouč aktuálně stále posledního týmu MLS.

Druhá část sezóny v americké nejvyšší fotbalové lize by měla Interu začít 27. srpna utkáním na venkovní půdě proti New York Red Bulls. Inter musel už nuceně odkládat zápas právě s Charlotte, který by se hrál o 6 dní dříve a měl být tím úvodním pro podzimní části sezóny. Kvůli účasti Interu ve finální fázi Leagues Cupu by se však utkání MLS a zmíněného turnaje navzájem kryla.