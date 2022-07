Nejlepší fotbalistka světa Putellasová bude po operaci kolena až rok mimo

Barcelonská kapitánka vedle Zlatého míče ovládla i anketu FIFA "The Best" a získala rovněž cenu UEFA pro nejlepší hráčku roku 2021. V minulé sezoně byla nejlepší střelkyní Ligy mistrů s 11 góly. Španělsko doufá, že Putellasová se uzdraví do začátku světového šampionátu v Austrálii a Novém Zélandu, který začne příští červenec.