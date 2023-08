Odchod do Miami? Mám velkou radost z rozhodnutí, které jsme učinili, jásá Messi

Po vypršení dvouleté smlouvy v Paříži se spekulovalo o Messiho odchodu do Saúdské Arábie, nebo návratu do Barcelony. Rekordní sedminásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa nakonec zamířil do Interu Miami, jehož spolumajitelem je bývalá anglická fotbalová hvězda David Beckham.

"Od samého začátku tu zažíváme ohromné přijetí. Dnes vám můžu říct, že mám velkou radost z rozhodnutí, které jsme učinili," prohlásil Messi, který v Miami uzavřel smlouvu na dva a půl roku s opcí.

Před dvěma lety musel Barcelonu opustit, jelikož si ho katalánský klub kvůli vysokým dluhům a španělským pravidlům finanční fair play nemohl dovolit. Následně odešel do francouzské metropole.

Foto: Jeremy Reper, Reuters Lionel Messi skóroval v dresu Interu Miami už poosmé v pěti zápasech.

"Můj odchod do Paříže nebyl ani plánovaný, ani vytoužený. Nechtěl jsem opustit Barcelonu, bylo to těžké. To, co se mi děje teď, je ale přesný opak, díkybohu," uvedl rodák z Rosaria.

Od příchodu do Miami skóroval ve všech šesti utkáních Leagues Cupu, v němž startují týmy z MLS a mexické ligy, a devíti brankami výrazně pomohl svému týmu do finále. V něm Messi touží získat pro Miami první trofej. Finále je na programu v noci ze soboty na neděli od 3:00 SELČ.

"Bylo by to neuvěřitelné pro mě i celý klub. Vyhrávání trofejí hodně pomáhá. Miami je velmi mladý klub a zisk trofeje by byl krásný pro všechny," mínil čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů s Barcelonou.

Přestože v severoamerické lize MLS stále nenastoupil, myslí si, že má potenciál dostat se na úroveň evropských soutěží. "Je to velmi konkurenceschopná liga. Každý může porazit každého, domácí týmy jsou silné a venku se těžko vítězí. Růst hodně záleží na lize, nastala k němu ideální chvíle. V následujících letech se v USA uskuteční důležité turnaje," podotkl Messi.

Foto: Jasen Vinlove, Reuters Lionel Messi se raduje se spoluhráči z branky

V roce 2025 budou Spojené státy americké jako první hostit rozšířený formát klubového mistrovství světa s 32 týmy a o další rok později spolu s Kanadou a Mexikem uspořádají světový šampionát, na němž se premiérově představí 48 zemí.