Messiho další paráda! Argentinec se trefil z 32 metrů a poslal Miami do prvního finále poháru od založení klubu

Fanoušci floridského Interu Miami s očekáváním vyhlíželi semifinálový duel proti Filadelfii Union, kdyby ho totiž jejich tým zvládl, postoupil by do prvního finále od svého založení. No a kdy jindy si věřit na velký úspěch, než když máte ve formě hrajícího nejlepšího hráče fotbalové historie.