Petr Čech získal další titul. Fanouškům se pochlubil na sociálních sítích

Během aktivní fotbalové kariéry vybojoval s českým národním týmem bronz na mistrovství Evropy v roce 2004 a s Chelsea ovládl Evropskou ligu i Ligu mistrů. I po konci kariéry však bývalý gólman Petr Čech přidal do své sbírky další titul, ačkoliv tentokrát to nemá se sportem co dočinění. V pondělí totiž zdárně odpromoval s titulem MBA v rámci dálkového online programu univerzity v Ženevě. S fanoušky sdílel na sociálních sítích několik fotografií ze svého velkého dne.

Článek Petr Čech je člověkem mnoha tváří. Dlouhá léta čaroval ve fotbalové brance, s anglickou Chelsea vyhrál snad všechno, co se dalo. Byl oporou české reprezentace, které pomohl k bronzu na mistrovství Evropy v roce 2004. Po konci kariéry působil ve vedení Chelsea jako poradce technického a sportovního úseku. Je vášnivým bubeníkem a rád si zachytá i v brance hokejové. I když se může zdát, že je stále v jednom kole, v pátek ještě například v Praze vhazoval úvodní buly zápasu mezi týmy NHL, on si ke svým koníčkům a povinnostem přibral ještě dálkové studium vysoké školy, které tento týden zdárně dokončil. https://www.facebook.com/Sportinvest.cz/posts/pfbid026jaEK5nAZ7WRvAcyXqX71zL7F4c2wvg8Kdyh14jmjs6FNER3UrJd7raY85PWPVLkl Tři roky studoval MBA v rámci online programu univerzity v Ženevě. Studium pro univerzitu zprostředkovávala Longford College v irském Dublinu. Tématem Čechovy diplomové práce byly digitální inovace ve sportu. Anglie Potvrzeno! Petr Čech končí ve vedení fotbalové Chelsea

