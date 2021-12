Policie nařídila šéfovi běloruského fotbalu Bazanovovi opustit Česko

"Cizincům byl včerejším dnem ukončen pobyt, neboť bylo při pobytové kontrole zjištěno, že nesplňují požadavky stanovené opatřením ministerstva zdravotnictví v souvislosti s podmínkami vstupu do České republiky a byl jim udělen výjezdní příkaz do 1. prosince 2021," citoval Deník N policejní mluvčí Pavlu Jirouškovou.

Čtyřiašedesátiletý Bazanov je spojencem autoritářského běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, kterému pomáhá udržet se u moci. "Když jsme toho pána poslali do pryč, je jasné, že tady nemá co pohledávat. Neměl by tu být navíc i proto, když je na sankčním seznamu našich spojenců," řekl Deníku N ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).