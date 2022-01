Polské fotbalisty povede do play off o mistrovství světa trenér Michniewicz

Novým trenérem polské fotbalové reprezentace, která může v březnovém play off o mistrovství světa v Kataru narazit na český tým, se stal Czeslaw Michniewicz. Jednapadesátiletý kouč nahradil ve funkci Portugalce Paula Sousu, který na konci minulého roku rozvázal předčasně kontrakt a odešel do brazilského Flamenga. Michniewicz podepsal smlouvu do konce s roku s opcí. Polský svaz o tom informoval na svém webu.

Foto: Matthias Schrader, ČTK/AP Polská hvězda Robert Lewandowski z Bayernu na arcivním snímku z říjnového utkání s Frankfurtem.Foto : Matthias Schrader, ČTK/AP

Článek "Po mnoha rozhovorech, rozborech a dlouhém přemýšlení jsem učinil volbu, s níž jsem spokojen a považuji ji v současných podmínkách za nejlepší možnou. Trenér Michniewicz mě přesvědčil svým konkrétním plánem. Naším hlavním cílem jsou zápasy play off a jak oba věříme, postup na mistrovství světa v Kataru," uvedl prezident polského fotbalového svazu Cezary Kulesza. Michniewicz naposledy působil na lavičce polského mistra Legie Varšava, s nímž získal rekordní 15. ligový titul. Následně vyřadil ve 4. předkole Evropské ligy také pražskou Slavii. V říjnu však doplatil na špatné výkony týmu v domácí soutěži a byl propuštěn. Legii tehdy patřilo 15. místo. Ostatní Poláci stále hledají trenéra pro baráž. Jednání s Ukrajincem Ševčenkem se zadrhlo Bývalý brankář vedl mimo dalších devíti polských týmů také reprezentační výběr do 21 let, s nímž se v roce 2019 probojoval na mistrovství Evropy. Stal se tak prvním trenérem po 25 letech, kterému se to povedlo. "Ukázal, že je stvořený pro nejvyšší cíle. Umí porazit silné soupeře, je skvělý i po taktické stránce a ví, jak tým správně nabudit," prohlásil Kulesza. Polští fotbalisté obsadili v kvalifikaci MS druhé místo ve skupině I za Anglií a v březnovém semifinále play off se utkají s Ruskem. Vítěz tohoto duelu pak narazí v rozhodujícím zápase o postup na MS na lepšího z dvojice Švédsko - Česko. Evropské ligy České fotbalisty táhne polská Ekstraklasa. Proč?

