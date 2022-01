Podle zjištění Práva oba zmínění hráči ale nemohou získat do středy pět negativních testů v řadě, což je podmínka, aby vůbec mohli usednout do letadla směr Čína. „Hráči, kteří s námi neodletí 2. února, by měli zůstat v Praze a připojit se k mužstvu v dějišti olympiády, až jim to výsledky testování dovolí," naznačil Zikmund.