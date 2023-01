Portugalci o Ronaldovi: Máme ho rádi, ale do Arábie šel jen pro peníze

Když vstoupíte v Lagosu do fanshopu portugalského fotbalu, Cristiano Ronaldo v něm má speciální koutek. Trika, mikiny, trenky, míče, propisky, hrníčky a další propriety můžete koupit s jeho podobiznou nebo značkou CR7. Sedmatřicetiletý šutér je v Portugalsku uctíván, má status legendy. Sport.cz se zeptal místních, co si o něm myslí a jak vnímají jeho přesun do saúdskoarabského klubu an-Nasr.

Foto: marca.com Cristiano Ronaldo se dohodl s klubem an-Nassr na dvou a půl leté smlouvě.Foto : marca.com

Článek Lagos (od našeho zpravodaje) - „Cristiano je výborný hráč a opravdu tvrdě pracuje na tom, aby byl jedním z nejlepších hráčů na světě. To se mu rozhodně nedá upřít, v tom je příkladný," říká jeden z místních taxikářů. „Navíc moje žena ho zbožňuje a brání ho v každé situaci," směje se. Je ale cítit, že má k zřejmě vůbec nejslavnějšímu krajanovi výhrady. „Až příliš dává na odiv, že žije v luxusu. Má vlastní kolekci hodinek, které stojí neskutečné peníze. Vlastní mnoho drahých aut, nevím, tohle se mi moc nelíbí," chrlí ze sebe řidič z Lagosu. Foto: Sport.cz Suvenýry s Cristianem Ronaldem ve fanshopu v portugalském Lagosu.Foto : Sport.cz Zastává tak jasný názor na Ronaldův příchod do saúdskoarabského klubu an-Nasr, kde si má ročně vydělat v přepočtu asi 4,9 miliardy korun. „Proč by tam asi chodil?" mrkne šofér. „Kvůli fotbalovým úspěchům jistě ne," dodává muž, jenž je fanouškem Sportingu Lisabon. „Líbí se mi, jak tenhle klub rozvíjí všechny týmy v nejrůznějších sportech. Nejvíc fanoušků má Benfica, jenže tam rodiče nebo prarodiče zapisují děti do fanklubů, jakmile se narodí. Ty děti ani nemají žádnou možnost volby," kroutí hlavou. Jeden z místních restauratérů vidí přesun nejlepšího střelce portugalské reprezentační historie do Saúdské Arábie podobně. Když se ho na to zeptáte, jasným gestem rukama odpoví a slovy dodá. „Peníze, moc peněz. A taky relax, pohoda. Proto tam jde," kření se. „Ale jinak ho mám samozřejmě moc rád, pro Portugalce je svým způsobem fotbalovým bohem. Skvělý hráč," chválí chlapík z podniku poblíž oceánu. „Ale pozor, já uznávám i Messiho," oceňuje zároveň Ronaldova velkého sportovního rivala. Ostatní V Saúdské Arábii touží po Messim. Nabízejí mu víc než Ronaldovi!