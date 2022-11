Posila z Bundesligy válela ve třetí lize. Tvrdá soutěž, ale ne zákeřná, libuje si Morávek

Tým Bohemians B navíc trénuje bývalý vynikající útočník Dalibor Slezák. S ním si pro změnu Morávek zahrál při prvním působení ve Vršovicích. „Dalibor to dělá skvěle. Umí poznat, kdy přitvrdit a kdy naopak odlehčit situaci legrací. Bylo to všechno zajímavá zkušenost. Soutěž je tvrdá, ale nikdo nebyl zákeřný, užil jsem si to."