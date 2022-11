PŘÍMÁK EXTRA: Příjde MS o velkého favorita? Bojím se o Německo, nezvládne to, tuší expert

„Kdyby ho získala Paříž, bylo by to něco neuvěřitelného. Kdyby měli v sestavě Messiho, Neymara, Mbappého a ještě k tomu Ronalda," říká redaktor Práva a Sport.cz Jiří Lizec, další z hostů Přímáku EXTRA s tím, že se mluví i o možném přesunu Portugalce do zámoří. „Zmizel by nám asi trochu z očí. Mluví se ale i o návratu domů do Sportingu," dodává Lizec.