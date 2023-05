Poslední tréninky, pak krátký odpočinek. Udělali jsme kus práce, těší Ondru před domácím SP

V pražských Letňanech absolvoval Ondra jeden z lehčích tréninků. „Nejdříve hodina důkladného rozcvičení a pak hodina trénink. Je to spíše o zkoušce boulderů, které se mohou v závodě objevit," vysvětluje s tím, že v hlavním městě je jen na otočku. Odpoledne se přesouvá zpět do Brna.

„Častokrát jen tak tak postoupíte do semifinále, to vám poté sedne a jdete do finále z prvního místa. Nemusím si nutně odvézt nějaký super výsledek, bylo by příjemné mít dobrý pocit ze samotného lezení. Snažím se závod brát jako každý další a nezvyšovat na sebe tlak. Nejdůležitější je srpnové mistrovství světa, kde se budou rozdělovat první místa pro olympiádu," vyhlíží vrchol sezony.