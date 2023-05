Tuny oceli, hromady chytů. Stěna pro Světový pohár na Letné dostává kontury

Česká jednička se přitom na tvorbě stěny osobně podílela. „Trochu jsem do toho kecal. Samozřejmě neovlivním, jaké cesty stavěči nakonec postaví. Stěna se ale bude do budoucna využívat pro další závody v Česku a dával jsem zpětnou vazbu k tomu, aby byla co nejvariabilnější a nejzajímavější a mohla sloužit ještě mnoho let," líčil trojnásobný mistr světa v lezení na obtížnost, v jehož sbírce je i titul z boulderingu z roku 2014.