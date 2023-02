Potvrzeno. Nejstarší fotbalista na světě končit nehodlá, zahraje si v druholigovém evropském klubu

Ve svých téměř 56 letech Miura odchází na hostování do portugalského týmu Oliveirense, který hraje druhou nejvyšší soutěž v zemi. Mimo Japonsko si zahraje poprvé od roku 2005, kdy odehrál dvě utkání za australský celek Sydney FC. " I když je to pro mě nové místo, budu tvrdě pracovat, abych všem ukázal hru, kterou jsem známý," řekl ke svému přesunu.

Posledních sedmnáct let strávil "Král Kazu" doma v Jokohamě, jen v minulé sezoně si na pár zápasů odskočil do čtvrté nejvyšší tamní soutěže do týmu Suzuka Point Getters, který mimo jiné trénoval jeho bratr, kde v 18 utkáních vstřelil dva góly. Ve své dlouholeté kariéře si vyzkoušel také angažmá v italském Janově či Dinamu Záhřeb.