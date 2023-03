Saúdská liga může podle Ronalda brzy patřit k nejnáročnějším soutěžím

Ronaldo do celku an-Nasr zamířil po nevydařeném návratu do Manchesteru United. S klubem podepsal smlouvu do roku 2025 s údajným ročním příjmem 200 milionů eur. Dosud v Saúdské Arábii odehrál deset zápasů a dal devět branek.

"Myslím, že lidé by se měli začít na saúdskou ligu dívat jinak. Samozřejmě to není Premier League, kdybych to tvrdil, tak bych lhal," řekl Ronaldo. "Ale je velmi náročná a to mě příjemně překvapilo. Jsou tam dobré týmy a liga je vyrovnaná," dodal.