Česko - Skotsko 5:1 Sedmnáctka rozdrtila Skotsko a je v elitní fázi kvalifikace ME

Čeští fotbalisté do 17 let postoupili do elitní fáze kvalifikace mistrovství Evropy. Svěřenci trenéra Petra Havlíčka v závěrečném utkání porazili 5:1 Skotsko a ovládli čtyřčlennou skupinu.

Český tým zahájil turnaj na Maltě remízou 1:1 se Severním Irskem, následně deklasoval 5:0 domácí výběr a dnes navázal dalším vysokým triumfem. Skotové už měli před duelem s českou reprezentací jedno ze dvou postupových míst jisté. Ze 13 skupin základní fáze postoupí i čtyři nejlepší týmy ze třetích míst, které doplní nasazené reprezentace Nizozemska a Španělska. V elitní fázi na jaře příštího roku se 32 celků utká znovu ve čtyřčlenných skupinách o postup na závěrečný turnaj v Maďarsku.

