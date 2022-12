Slávistky nečekaně prohrály v Liberci, po podzimu ligu fotbalistek vede Sparta

"Od začátku jsme si říkaly, že nemáme co ztratit. Byl to náš poslední zápas na podzim, už ani nemáme tréninky. Chtěly jsme do toho dát všechno, potvrdit výkony a zakončit první polovinu sezony co nejlépe. Výhra je třešnička na dortu," uvedla střelkyně vítězného gólu v rozhovoru na libereckém webu. Z historicky prvního vítězství severočeského týmu nad Slavií měla nelíčenou radost. "Cení se fakt hodně. Výhry si vážíme. Euforie (z rozhodujícího gólu) byla vážně neskutečná. V první chvíli jsem tomu nevěřila, některé holky na hřišti dokonce brečely. Tohle jsme si ani nepředstavovaly," dodala.