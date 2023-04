Slovenský fotbal zasáhla tragédie. Bývalý kapitán Interu byl nalezen mrtev

Kunza měl podle slovenských médií autonehodu v obci Chorvátsky Grob, když z neznámých důvodů nezvládl řízení a sjel mimo vozovku. Cestou narazil do stromů, kamene a reklamních tabulí. Po nehodě měl podle serveru Športky.sk z místa činu utéct.

„Naposledy jsem ho viděl v pátek, kdy jsme hráli zápas. Od té doby už jsme spolu nebyli. On odešel ze zápasu a nevím, co se pak dělo dál. Je to bezproblémový, příjemný chlap," uvedl ještě během pátrání klubový prezident klubu Jaroslav Minarovič.