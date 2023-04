Záhadná smrt otce. Ruský hokejový supertalent zasáhla drsná rána

O záhadném skonu Mičkova staršího informují ruská média. Co se přihodilo: Rodina zažívala vcelku běžný hokejový podvečer. Podle informací deníku Sport-Express otec Mičkov sledoval i se synem dramatický víkendový zápas play off KHL mezi Petrohradem a CSKA.

Rozjelo se pátrání, zapojila se do něj i policie. Ta v úterý našla tělo mrtvého hokejistova otce v rybníku nedaleko od domova. Ruská média nezmiňují žádný problém spojený s otcem hokejisty. Ani alkohol, ani hádky. Prostě záhadná smrt. Vyšetřování probíhá.

Mičkov starší kdysi k hokeji přivedl syna a následně ho i trénoval. Matvej Mičkov je hráčem Petrohradu, ale hostuje v Soči, týmu, kterému už sezona skončila. V minulosti zazářil například na mistrovství světa do 18 let. V roce 2021 mladé sborné pomohl ke stříbru, hrál i za áčko a v listopadu téhož roku se v 16 letech a 11 měsících stal historicky nemladším autorem branky v dresu ruského nároďáku. Překonal Ovečkina, kterému se to v roce 2003 povedlo v 17 letech a 11 měsících.