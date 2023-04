Sudí zasáhl fotbalistu do rozkroku. Netrestejte ho, žádá hráč

Hernández udeřil záložníka Leónu Lucase Romera poté, co se hráč při hromadné strkanici vehementně dožadoval přezkoumání soupeřova gólu u videa.

"Řekl mi, že to bylo neúmyslné. Nechci, aby byl potrestán. Jen bych si přál, aby nás hráče rozhodčí respektovali stejně, jako my respektujeme je," uvedl Romero. "Celé to bylo nedorozumění. Rozhodčí jsou také jen lidé a dělají chyby. A někdy z toho může být taková situace," dodal.