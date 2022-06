Švýcarské fotbalistky budou dostávat stejně vysoké prémie jako muži

Představitelé svazu uvedli, že ke stoprocentnímu vyrovnání výše odměn mužské a ženské reprezentace dojde do roku 2024. Bude se jednat mimo jiné o prémie v kvalifikacích o mistrovství světa a Evropy a výkony na těchto turnajích. Peníze budou vypláceny přímo hráčům a hráčkám.

"Je to první krok k rovnoprávnosti. Zatím to není 'Equal Pay' na všech úrovních, ale je to skvělý krok správným směrem," řekla ředitelka švýcarského ženského fotbalu Tatjana Haenniová. Použila při tom anglický termín s narážkou na dlouholetý boj o rovnoprávnost fotbalistek USA, které letos jako první na světě získaly naprosto stejné ekonomické podmínky jako jejich mužští kolegové.