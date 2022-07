UEFA spouští kampaň proti šikaně a diskriminaci na sociálních sítích

"Online zneužívání je hrozné, protože lidé nepřemýšlejí o tom, co mohou způsobit. Má to vliv na člověka a na lidi, kteří ho mají rádi," uvedl v prohlášení UEFA italský mistr Evropy a hráč Chelsea Jorginho, který je jedním z ambasadorů akce. "Kyberšikana zanechává skutečné jizvy. Když něco řeknete na sociálních sítích, nevíte, jak bolestivé to je nebo jaké to může mít následky," konstatovala další z nich, francouzská reprezentantka Wendie Renardová.