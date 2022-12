V Melbourne se kvůli řádění fanoušků nedohrálo fotbalové derby

Fanoušci obou táborů házeli v průběhu zápasu na hrací plochu světlice, situace se ale vyostřila poté, co jedna z nich patrně zasáhla televizního kameramana. Glover později vhodil jednu ze světlic zpět do hlediště a fanoušci vtrhli na trávník. Čtyřiadvacetiletý gólman dostal ve strkanici úder do hlavy železným kýblem a zakrvácený se následně odebral spolu s dalšími aktéry zápasu do kabin.