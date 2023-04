Vyhrát a vytvořit si před odvetou v Litvě náskok. Futsalisté touží v Brně napodobit házenkářky

„Holky ve skvělé kulise vyhrály. My je chceme napodobit. Musíme myslet i na to, abychom si před úterní odvetou v Litvě vytvořili co největší náskok," plánuje plzeňský útočník Michal Seidler, který v minulosti působil i v Brně. „Všichni jsme tady chtěli domácí duel hrát. Fanoušci jsou zde pokaždé fantastičtí," těší se na výtečnou atmosféru v královopolské aréně.