Záhadný vzkaz Tvrdíka. Láká Slavia Nedvěda?

V Juventusu v pondělí náhle rezignovala kompletní správní rada včetně Nedvěda kvůli podezření z falšování účetnictví. A Tvrdík v úterý navečer na svém twitterovém účtu naznačil, že by se případné spolupráci s jednou z největších postav v historii českého fotbalu rozhodně nebránil.

„Pavla Nedvěda si nesmírně vážím a má moji hlubokou úctu a respekt. Vždy mi nezištně pomohl, když to bylo v jeho silách. Byl nesmírně úspěšný ve fotbalové i manažerské práci. Bylo by mi ctí s ním i nadále spolupracovat ve fotbale i Slavii v jakékoliv roli, kterou by si vybral," napsal slávistický boss.