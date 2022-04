Zažil drsné pořádky i multimilionáře s kvérem. Fouska prověřilo Řecko a devatenáct misí

Teď má ovšem spoustu úkolů v českém fotbale. Na Strahově by měli mimo jiné do června rozhodnout, zda se asociace pustí do tolik diskutované výstavby Národního stadionu.

„Musíme znát odpovědi na nejzásadnější otázky. Kdo by stadion stavěl, kolik by to stálo, jaká by byla jeho rentabilita," naznačuje Fousek, že v dnešní době by nákladný projekt každopádně představoval drahý špás.